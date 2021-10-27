Дюков рассказал, останется ли Прядкин вице-президентом РФС после выхода из бюро исполкома

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, как отставка Сергея Прядкина в бюро исполкома РФС скажется на его других постах.
Дюков рассказал, останется ли Прядкин вице-президентом РФС после выхода из бюро исполкома
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«Что касается позиции вице-президента, как я это понимаю, эти две должности — член бюро исполкома и вице-президент — взаимосвязаны. Выход из состава бюро исполкома означает автоматическое прекращение действия данного статуса. Что касается других позиций, если говорить о комитете профессионального футбола, — это вопрос, который, наверное, в ближайшее время будет рассмотрен. Но мы ждём инициативу от РПЛ и ФНЛ. Если будут предложения, то исполком их рассмотрит и проведёт изменения», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц вошёл в состав бюро исполкома РФС.

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