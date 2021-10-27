Хачатурянц вошёл в состав бюро исполкома РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о решениях, принятых на заседании исполкома РФС.

«Было рассмотрено несколько вопросов. В том числе утверждения финансовой и бухгалтерской отчётности, отчёта аудитора. Рассмотрен вопрос, итогом стало утверждение основных принципов нового механизма финансового стимулирования развития детско-юношеского футбола, определение размера выплат академиям за воспитание резерва. За 2021 год ряд детско-юношеских школ получат соответствующие выплаты. Это зависит от категории. На выплаты направим почти 1,5 млрд рублей. Средства выделяет РФС. До 2023 года будут фиксированные выплаты, зависят от категории школы. Категория определяется следующими факторами: инфраструктура, тренеры, лицензии и количество тренеров, которые обладают лицензиями, выступление в соревнованиях. Начиная с 2023 года переходим на гибкую систему. Они будут и стимулирующими. Часть выплат будет привязана к выполнению требований, часть — стимулирующая. Зависит от того, сколько минут игрок провёл на поле в профессиональном футболе. Чем больше провёл времени на поле, тем большие выплаты. Каждая федерация получит около 2 млрд рублей», — заявил Дюков.

Он также назвал новый состав бюро исполкома РФС.

«Прядкин покинул пост президента, должность исполняющего обязанности занимает Ашот Хачатурянц. Клубы выдвинули идею включить его в состав бюро», — добавил Дюков.

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