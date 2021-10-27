Прохин включил Ракицкого в двойку лучших центральных защитников мира

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Защитник «Сочи» Данила Прохин назвал двух лучших центральных защитников мира на сегодняшний день.
Прохин включил Ракицкого в двойку лучших центральных защитников мира
  • globallookpress.com

«Лучший центральный защитник на данный момент — точно ван Дейк, сейчас он для меня, как и для многих других, лучший защитник в мире. Второй — Ярик Ракицкий, очень хороший игрок с невероятным первым пасом. Третьего не назову. Пусть будет пара Ракицкий — ван Дейк. У них здорово бы получилось вдвоём», — цитирует Прохина Metaratings.

Он добавил, что лучший пример защитника — Серхио Рамос, когда он выступал в мадридском «Реале».

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