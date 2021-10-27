Эрнандес избежал тюремного заключения за общение с собственной женой

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес избежал тюремного заключения за нарушение запрета приближаться к своей жене.

По информации GFFN, мадридский суд удовлетворил апелляцию футболиста. Шестимесячный тюремный срок будет для Эрнандеса условным на ближайшие четыре года. Он также выплатит штраф €94 тыс.

Напомним, что футболист нарушил запрет приближаться к своей жене Амелии Осса Льоренте, которую он жестоко избил в 2017 году. Тогда Эрнандес выступал за мадридский «Атлетико».

Несмотря на то что пара помирилась, суд оставил в силе запрет на приближение к девушке ближе чем на 500 м. Эрнандес и Амелия даже успели пожениться.

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