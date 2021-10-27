В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном переносе матча с «Наполи»

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал возможность переноса матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».
В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном переносе матча с «Наполи»
  • Reuters

«Ни из «Наполи», ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи. На данный момент идея переноса матча с «Наполи» в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, «Спартак» все регламенты соблюдает чётко, да и до игры ещё много времени. Матч должен состояться в Москве», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Ответный матч между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.

В первом матче «Спартак», ведя по ходу встречи 2:0, проиграл «Наполи» со счётом 2:3.

Ранее лучший бомбардир ФНЛ Юшин заявил о желании вернуться в «Спартак».

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