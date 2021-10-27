Лучший бомбардир ФНЛ Юшин заявил о желании вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин рассказал о желании вернуться в московский «Спартак», за который он выступал на молодёжном уровне.

«Из школы делали академию с интернатом. Тогда начали набирать иногородних ребят. Я попал под эту реформу и ушёл из «Спартака» — просто не был сильнее сверстников. А потом дал себе установку: всё равно вернусь, чтобы закончить академию, как и хотел изначально. И я это сделал. В «Спартаке» была высокая конкуренция, и я проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Конечно, хочется вернуться. Слежу за командой, переживаю», — цитирует Юшина Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне футболист провёл в ФНЛ 19 матчей и забил 15 мячей.

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