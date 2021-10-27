Градский: Максименко — дырка, а не вратарь

Короткая ссылка
Российский музыкант Александр Градский, являющийся фанатом московского «Спартака», прокомментировал игру голкипера красно-белых в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:7).
Градский: Максименко — дырка, а не вратарь
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Максименко — дырка, а не вратарь в настоящий момент, он же действительно дыра. Я таких игроков называю ласково «неумейки». Его уже так шатает, что пора в санаторий отправить какой-нибудь, чтобы он полежал недели три и вышел оттуда счастливый. Максименко же сейчас забыл всё, чему его в школе учили», — цитирует его Metaratings.

Он также добавил, что у голкипера страх получить травму.

«Матч всё равно проигран, а 0:3, 0:4 или 1:7 — разницы нет, а вот если ему ногу переломает какой-нибудь очередной Ракицкий или вышедшие на замену ребята, зачем ему это надо? Оборона не играет — ну и чёрт с ними», — добавил Градский.

Напомним, что в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Зенита». Матч завершился со счётом 1:7.

Ранее сообщалось, что Сульшеру дали три матча на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить