The Telegraph: Сульшеру дали три матча на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер имеет в запасе три матча, чтобы исправить ситуацию в команде и сохранить свой пост.
The Telegraph: Сульшеру дали три матча на исправление ситуации в «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

Руководство «красных дьяволов» дало норвежскому специалисту три матча на исправление ситуации, сообщает The Telegraph.

По информации источника, если Сульшер не улучшит результаты «Манчестер Юнайтед», то его увольнение будет неизбежным. При этом клуб уже начал поиски нового тренера на случай отставки Сульшера.

По итогам девяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В прошлом туре «красные дьяволы» потерпели разгромное поражение на «Олд Траффорд» от «Ливерпуля» со счётом 0:5.

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