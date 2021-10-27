Терехов назвал лидеров раздевалки сборной России

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Защитник сборной России и «Сочи» Сергей Терехов назвал лидеров национальной команды в раздевалке.
Терехов назвал лидеров раздевалки сборной России
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«Георгий Джикия, Фёдор Смолов, Дима Баринов. Все они по умолчанию — лидеры раздевалки. Иногда идёт подсказ рабочий на поле. Иногда и в раздевалке. Не особо важно, кто выведет на поле команду с капитанской повязкой. Важно, чтобы на поле были люди, которые поведут за собой команду, помогут своим подсказом, характером», — цитируют Терехова «Известия».

В ноябре сборная России проведёт заключительные матчи в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

В настоящий момент национальная команда возглавляет группу H, набрав 19 очков.

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