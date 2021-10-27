Крыховяк предположил, что Рангник хотел ухода Николича из «Локомотива»
- РИА Новости
«Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но, как игрок, я видел, что отношения между ними были не очень хорошими. Мне кажется, Рангник хотел своего тренера», — цитирует Крыховяка «Спорт-Экспресс».
Он также рассказал, чувствовал ли Николич такое отношение к себе со стороны руководителей.
«Да, думаю, он очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать. Тренеру тяжело работать в такой ситуации», — добавил Крыховяк.
Напомним, что в октябре Николич покинул команду, которую возглавлял с 2020 года. Его заменил Маркус Гисдоль.
Ранее Крыховяк обвинил Цорна и Рангника во вранье и неуважении.