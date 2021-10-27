Крыховяк обвинил Цорна и Рангника во вранье и неуважении

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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк рассказал о своём скандальном уходе из московского «Локомотива».
Крыховяк обвинил Цорна и Рангника во вранье и неуважении
  • РИА Новости

«Сначала я хотел подписать новый контракт с «Локомотивом». Но перед игрой первого тура с «Арсеналом» мне позвонил Владимир Хашиг и сказал, что «Краснодар» хочет меня купить. Спросил тренера, Николича, он тоже ничего не знал. Потом встретился с руководством — поинтересовался, что случилось. Они всё отрицали — мол, таких планов нет», — цитирует Крыховяка «Спорт-Экспресс».

Затем он узнал, что руководство «Локомотива» контактировало с «Краснодаром», но ему об этом не говорили.

Крыховяк рассказал, что новость о его переходе стала сюрпризом для Марко Николича. Он предложил футболисту поговорить с руководством по этому поводу.

«На встречу приехали Цорн и Рангник. Спросил их: «Вы звонили в «Краснодар» или нет?» Они ответили: «Мы никогда им не звонили». В тот момент я понял, что они врут. Они сказали: «У нас всё нормально, ничего страшного, но мы не будем с тобой продлевать контракт», — добавил Крыховяк.

Он отметил, что у него в голове не укладывалось, как ему доиграть до конца контракта, зная, что он в скором времени покинет клуб.

31-летний полузащитник выступал за московский «Локомотив» с 2019 по 2021 год. Летом стало известно о переходе Крыховяка в «Краснодар». За «быков» он провёл десять матчей, в которых забил три гола.

Ранее Крыховяк рассказал, как получил капитанскую повязку в «Краснодаре» сразу после перехода.

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