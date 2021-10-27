Крыховяк рассказал, как получил капитанскую повязку в «Краснодаре» сразу после перехода

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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк прокомментировал своё назначение капитаном команды сразу же после перехода в клуб.
Крыховяк рассказал, как получил капитанскую повязку в «Краснодаре» сразу после перехода
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«Новый игрок, только пришёл — и тренер сразу даёт повязку. Это большая ответственность, которая обязывает тебя показывать топ-игру в каждом матче — для тренера и всей команды», — цитирует Крыховяка «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что его это смотивировало. Футболист рассказал, как он впервые надел капитанскую повязку «Краснодара».

«Впервые это случилось, потому что Сафонов пропускал матч. Он хотел, чтобы капитаном был человек, который находился рядом с судьями и мог говорить с игроками на поле», — добавил Крыховяк.

31-летний полузащитник выступал за московский «Локомотив» с 2019 по 2021 годы. Летом стало известно о переходе Крыховяка в «Краснодар». За «быков» он провёл десять матчей, в которых забил три гола.

Ранее Гаврилов предложил провести товарищеский матч «Спартака» с киевским «Динамо».

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