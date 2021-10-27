Гаврилов предложил провести товарищеский матч «Спартака» с киевским «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов выступил с инициативой проведения товарищеского матча красно-белых с киевским «Динамо».

«Почему бы и не провести сейчас такую игру? Раньше такие матчи были. Потом они прекратились из-за политической ситуации. Скучаю не по матчам, а по друзьям, с которыми играл за сборную СССР, встречался в Москве и Киеве», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Гаврилов подчеркнул, что, если бы сейчас руководства клубов договорились провести такой матч, было бы хорошо. Он затруднился назвать фаворита возможного матча, поскольку обе команды сейчас не особо блещут в еврокубках.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2014 года разводит российские и украинские клубы в еврокубках и национальные команды на уровне матчей сборных.

Ранее «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на домашние матчи в ноябре.