СЭ: «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на домашние матчи в ноябре

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Московский «Спартак» обратился в Роспотребнадзор по поводу квоты на домашние матчи чемпионата России по футболу в ноябре.
СЭ: «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на домашние матчи в ноябре
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Руководство столичного клуба просит разрешить посещаемость домашних матчей в ноябре в размере 30% от вместимости стадиона «Открытие Банк Арена», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» допустить на трибуны 13% зрителей на матч 13-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

Столичному клубу предстоит сыграть в матче чемпионата России с московским «Локомотивом» (7 ноября) и «Наполи» (24 ноября) в Лиге Европы УЕФА.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали введение локдауна в Москве.

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