В «Спартаке» прокомментировали введение локдауна в Москве
- © spartak.com
«Наш клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введённый властями Москвы. В настоящий момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая поединок с «Ростовом», разрешён допуск 30% зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Других постановлений мы не получали. Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор относительно билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме», — цитирует Зеленова Sport24.
В рамках РПЛ «Спартак» 30 октября встретится с «Ростовом», а 7 ноября на своём стадионе сыграет с «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что матчи московских и подмосковных клубов в 13-м и 14-м турах РПЛ пройдут без зрителей.