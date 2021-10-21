В «Спартаке» прокомментировали введение локдауна в Москве

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о введении локдауна на территории Москвы с 28 октября по 7 ноября.

«Наш клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введённый властями Москвы. В настоящий момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая поединок с «Ростовом», разрешён допуск 30% зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Других постановлений мы не получали. Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор относительно билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме», — цитирует Зеленова Sport24.

В рамках РПЛ «Спартак» 30 октября встретится с «Ростовом», а 7 ноября на своём стадионе сыграет с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что матчи московских и подмосковных клубов в 13-м и 14-м турах РПЛ пройдут без зрителей.