РБ Спорт: Матчи московских и подмосковных клубов в 13-м и 14-м турах РПЛ пройдут без зрителей
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Как сообщает «РБ Спорт», несмотря на локдаун, речи о приостановке или переносе матчей РПЛ не идёт. Клубам будет разрешено проводить встречи, однако при пустых трибунах.
Это может затронуть сразу четыре матча — «Спартак» — «Ростов» (30 октября), «Химки» — «Урал» (31 октября), «Динамо» — «Краснодар» (6 ноября), а также «Спартак» — «Локомотив» (7 ноября).
Ранее Шварц заявил, что «Динамо» недовольно ничьей со «Спартаком».