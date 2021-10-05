«Руководитель нового направления»: Хачатурянц назначен и. о. главы РПЛ после отставки Прядкина

Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ перед общим собранием клубов, прошедшим 5 октября. По словам участников мероприятия, он сделал это добровольно, хотя ранее сообщалось о возможном рассмотрении вотума недоверия функционеру. Исполняющим обязанности главы лиги стал руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Он заявил, что в ближайшее время будет совмещать две должности. Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.

«Только сегодня стало известно, что он покидает свой пост»

Уход Сергея Прядкина с поста президента РПЛ в последнее время считался делом практически решённым. Было непонятно лишь, когда именно это случится. В результате событие произошло на общем собрании клубов лиги во вторник, 5 октября. Причём функционер добровольно сложил полномочия, не дожидаясь вотума недоверия.

«Сергей Геннадьевич ушёл добровольно. Меняются обстоятельства, определённые требования. Год назад была иная ситуация. Только сегодня стало известно, что он покидает свой пост», — заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Как и предполагалось, исполняющим обязанности главы Премьер-лиги стал руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Причём, по данным Sport24, занять должность отказались несколько видных менеджеров: Рустем Сайманов («Рубин»), Шамиль Газизов («Уфа»), Павел Пивоваров («Динамо») и тот же Бабаев. Что касается Хачатурянца, то в ближайшее время он намерен совмещать две должности.

«Для меня это был один из самых важных вопросов, которые я поставил перед коллегами. Сейчас юридически проверяется, возможно ли совмещение. Все те реформы, которые начали, будут доведены до конца», — заявил и.о. главы лиги.

Также он высказался о желании выйти с предложением об улучшении структуры чемпионата. Руководитель намерен обговорить с клубами дорожную карту. А вот тендер на приобретение медиа-прав на показ матчей РПЛ, по его словам, проведён всё-таки не будет.

«Конкурс как таковой не был объявлен, не были определены его условия. «Матч ТВ», значительно улучшив предложение, согласовал основные условия этого соглашения. Считаю это правильным. Вы представляете себе ситуацию административного давления на все 16 клубов? Я не представляю», — добавил функционер.

Кроме того, согласно различным источникам, члены РПЛ отказались от форсирования анонсированных ранее грандиозных реформ. По крайней мере, сезон-2022/23 пройдёт в прежнем формате с участием 16 коллективов.

Сообщается, что выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября. Причём Хачатурянц, якобы готов отказаться от своей зарплаты за два года в случае победы. Эти деньги в виде своеобразного «золотого парашюта» пойдут Прядкину, месячный оклад которого составлял 500 тыс. рублей.

СМИ анонсировали возможный скорый уход функционера с поста ещё на прошлой неделе. В частности, тогда говорилось, что 12 из 16 клубов РПЛ настаивают на немедленном сложении полномочий главой лиги. Однако Прядкин якобы рассчитывал заручиться поддержкой председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Судя по всему, сделать это ему не удалось.

Функционер возглавил РПЛ в ноябре 2007-го, сменив во главе организации Михаила Воронцова. До этого он занимал в лиге должность генерального директора. За эти годы он несколько раз переизбирался на пост главы лиги, а с декабря 2018-го по февраль 2019-го также исполнял обязанности президента РФС.

В очередной раз функционера переизбрали на пятилетний срок в марте 2020-го. Причём голосование тогда состоялось с нарушением процедуры — без проведения отчётно-выборной конференции. РФС постановил провести его заново, но конкурентов у Прядкина всё равно не было.

Однако с началом пандемии коронавируса отношения президента лиги с клубами резко испортились. Причиной стало то, что РПЛ не сразу составил чёткий COVID-регламент и в целом переложил решение важных вопросов в этой сфере на РФС, демонстрируя собственную беспомощность.

Параллельно Хачатурянц набирал очки в роли руководителя судейского комитета РФС. Во многих командах Премьер-лиги отмечали, что из действий арбитров исчезла предвзятость. Менеджер пришёл в Российский футбольный союз в 2019-м, и это стало большим сюрпризом. Ранее он практически не был связан со спортом, хотя, по его словам, в детстве играл за сборную Кисловодска по футболу.

В прошлом Хачатурянц возглавлял ООО «Сбербанк Капитал», департамент инвестиционной политики Минэкономразвития и управление федеральной целевой программы «Государственная граница РФ» ФСБ России.

«Мне интересен футбол. Я ведь работаю антикризисным менеджером, и вместе с остальной командой РФС разобраться с такой запущенной кризисной ситуацией для меня — очень интересный челлендж. Я равноудалён от клубов, поэтому воздействовать на меня каким-либо образом у них не получится», — отмечал он в интервью «Коммерсанту» в декабре 2019-го.

«Хачатурянц — руководитель нового направления, ему очень доверяют клубы»

В российском футбольном сообществе новость о смене президента РПЛ в основном встретили с оптимизмом. Так, почётный президент РФС Вячеслав Колосков подтвердил информацию, что 12 клубов лиги выступали за то, чтобы Прядкин покинул свой пост.

«Для него это не новость, слухи давно ходили... В этой ситуации лучше снять с себя полномочия добровольно, чем быть уволенным за недоверие клубов. Он разумно поступил. Думаю, Хачатурянц будет президентом. Какой смысл человека назначать исполнять обязанности временно, когда у него работа в судейском комитете? Раз он исполняет обязанности, то ему доверяют РФС и клубы», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Поддержал назначение Хачатурянца и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. При этом он призвал поблагодарить Прядкина за проделанную работу.

«Изменения тоже нужны: Хачатурянц — руководитель нового направления, ему очень доверяют клубы. Думаю, у него всё должно получиться. У Ашота Рафаиловича много идей и мыслей. Наверное, время для таких изменений пришло. Хачатурянц — очень опытный. Хорошо себя проявил, возглавляя судейский комитет: внедрение VAR и другие решения шли на благо футбола. Есть ошибки, но Хачатурянц хорошо знает футбол», — цитирует специалиста «Чемпионат».

В свою очередь, экс-капитан сборной России Роман Широков назвал неправильным желание Хачатурянца совмещать должности в РПЛ и РФС. Прядкин же, по его словам, может обвинять в недоверии клубов только себя.

«Можно сказать, уходит эпоха. При нём было сделано много хорошего... Надо поблагодарить человека за то, что он сделал. Когда-то было чуть лучше, когда-то — хуже. Но он приходил не для того, чтобы сделать хуже... Что у него пошло не так? Как я понимаю, движения начались с пандемии. Он сам виноват: когда надо было выйти на сцену, пропал с неё. Началось всё ещё с матча «Сочи» — «Ростов». И потом всё развивалось. Его ошибка, что он ушёл в тень и как-то не высказывался», — подчеркнул Широков.

Впрочем, нашлись и те, кого уход Прядкина расстроил. Так, бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал его сильным руководителем.

«Говорят, придёт Хачатурянц — я не особо с ним знаком, но мне кажется, что Прядкин был на месте, он очень неплохо руководил лигой. Там много внутренних сложностей, которые не видны снаружи. Но их огромное количество, поэтому надо соответствовать тому, чтобы клубы поддерживали себя и в то же время развивать лигу. Каждый клуб тянет одеяло на себя, а президент должен заниматься всей лигой. Потеря такого руководителя — не очень хорошо для российского футбола. Люди должны расти изнутри организации, но раз приняли такое решение, значит, приняли», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».