Иванов — о Хачатурянце: бесплатно никто не работает, он же тоже не альтруист

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Прядкин перед началом совещания сказал, что решил подать в отставку. Мы видим, как работает Хачатурянц. Человек пришёл — уже есть какие-то сдвиги. Думаю, это хорошая кандидатура. Будет работать бесплатно? Бесплатно никто не работает, он же тоже не альтруист. Наверное, пропишут какой-то KPI», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Он также отметил, что отставка была желанием Прядкина.

Напомним, что на собрании клубов лиги 5 октября Хачатурянц был избран исполняющим обязанности главы РПЛ.

Сергей Прядкин ушёл в отставку. Он возглавлял РПЛ с 2007 года.

Ранее гендиректор «Зенита» Медведев положительно оценил назначение Хачатурянца в РПЛ.