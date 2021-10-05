Иванов — о Хачатурянце: бесплатно никто не работает, он же тоже не альтруист

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Иванов — о Хачатурянце: бесплатно никто не работает, он же тоже не альтруист
  • РИА Новости

«Прядкин перед началом совещания сказал, что решил подать в отставку. Мы видим, как работает Хачатурянц. Человек пришёл — уже есть какие-то сдвиги. Думаю, это хорошая кандидатура. Будет работать бесплатно? Бесплатно никто не работает, он же тоже не альтруист. Наверное, пропишут какой-то KPI», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Он также отметил, что отставка была желанием Прядкина.

Напомним, что на собрании клубов лиги 5 октября Хачатурянц был избран исполняющим обязанности главы РПЛ.

Сергей Прядкин ушёл в отставку. Он возглавлял РПЛ с 2007 года.

Ранее гендиректор «Зенита» Медведев положительно оценил назначение Хачатурянца в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить