Иванов — о Хачатурянце: бесплатно никто не работает, он же тоже не альтруист
- РИА Новости
«Прядкин перед началом совещания сказал, что решил подать в отставку. Мы видим, как работает Хачатурянц. Человек пришёл — уже есть какие-то сдвиги. Думаю, это хорошая кандидатура. Будет работать бесплатно? Бесплатно никто не работает, он же тоже не альтруист. Наверное, пропишут какой-то KPI», — цитирует Иванова «Чемпионат».
Он также отметил, что отставка была желанием Прядкина.
Напомним, что на собрании клубов лиги 5 октября Хачатурянц был избран исполняющим обязанности главы РПЛ.
Сергей Прядкин ушёл в отставку. Он возглавлял РПЛ с 2007 года.
Ранее гендиректор «Зенита» Медведев положительно оценил назначение Хачатурянца в РПЛ.