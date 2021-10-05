Гендиректор «Зенита» Медведев положительно оценил назначение Хачатурянца в РПЛ

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Зенита» Медведев положительно оценил назначение Хачатурянца в РПЛ
  • РИА Новости

«Отношение Хачатурянца и его взаимодействие показывает, что у него есть необходимый потенциал двинуть развитие лиги вперёд в это сложное время. К тому же есть старое правило: если организация сама себя не реформирует, то реформировать её придут  другие», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Он также отметил, что Хачатурянц — не чужой человек, любит футбол.

«На повестке дня очень много вопросов, надеюсь, что судейство не останется вне сферы его внимания, чтобы не остановились те процессы, которые запущены», — добавил Медведев.

Он пожелал удачи Хачатурянцу на новой должности.

Напомним, что 5 октября на собрании клубов лиги Хачатурянц был избран исполняющим обязанности главы РПЛ.

Сергей Прядкин ушёл в отставку. Он возглавлял РПЛ с 2007 года.

Ранее Ашот Хачатурянц заявил, что лига отказалась от тендера на телеправа.

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