Хачатурянц: предложение «Матч ТВ» выросло значительно, тендера не будет

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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что лига отказалась от тендера на телеправа.
Хачатурянц: предложение «Матч ТВ» выросло значительно, тендера не будет
  • РИА Новости

«Предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера не будет. Клубы обратились ко мне. Это был не один человек. Контракт с Прядкиным? Нет оснований, чтобы он получал средства. Я буду на общественных началах. У меня будет KPI — повышение стоимости лиги», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Напомним, что на собрании клубов лиги 5 октября Хачатурянц был избран исполняющим обязанности главы РПЛ.

Сергей Прядкин ушёл в отставку. Он возглавлял РПЛ с 2007 года.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» делает улучшенное предложение по ТВ-правам.

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