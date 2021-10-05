Хачатурянц: предложение «Матч ТВ» выросло значительно, тендера не будет
- РИА Новости
«Предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера не будет. Клубы обратились ко мне. Это был не один человек. Контракт с Прядкиным? Нет оснований, чтобы он получал средства. Я буду на общественных началах. У меня будет KPI — повышение стоимости лиги», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».
Напомним, что на собрании клубов лиги 5 октября Хачатурянц был избран исполняющим обязанности главы РПЛ.
Сергей Прядкин ушёл в отставку. Он возглавлял РПЛ с 2007 года.
Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» делает улучшенное предложение по ТВ-правам.