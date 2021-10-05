Источник: «Матч ТВ» делает улучшенное предложение по ТВ-правам

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Стали известны итоги собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), которое состоялось 5 октября.
Источник: «Матч ТВ» делает улучшенное предложение по ТВ-правам
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На нём обсуждались варианты проведения чемпионата, предложенные нидерландской компанией и ВШЭ, сообщает «РБ-Спорт»

Есть вероятность, что реформа проведена не будет. Большинство клубов выступают за гладкий чемпионат.

На данный момент известно о предложении компании «Матч ТВ» — 4 млрд рублей в год чистыми (в первые два года контракта) и 4,8 млрд рублей чистыми (во вторые два года контракта). Появилась также информация о сумме в 6 млрд рублей в год чистыми, при этом лига не несёт расходов на продакшен и ВАР и получает увеличенные слоты рекламного времени — шесть минут вместо одной. При таком раскладе большинство клубов могут проголосовать за «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Хачатурянц покинет пост главы судейского комитета Российского футбольного союза в случае назначения президентом РПЛ.

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