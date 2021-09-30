«Новый руководитель должен осушить болото»: что известно о возможной замене Прядкина на Хачатурянца на посту главы РПЛ

Сергей Прядкин в ближайшее время может покинуть пост руководителя Российской премьер-лиги (РПЛ). По информации СМИ, клубы намерены вынести функционеру вотум недоверия. Сообщается, что на пост главы лиги претендует глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в интервью RT назвал появившиеся сообщения «фантазиями». А экс-генсек РФС Анатолий Воробьёв одобрил кандидатуру возможного сменщика.

В ближайшее время в российском футболе могут произойти серьёзные изменения. Судя по информации СМИ, своего поста рискует лишиться многолетний президент РПЛ Сергей Прядкин, который занял ответственный пост ещё в 2007-м.

Как сообщает Sport24, клубы готовы вынести вотум недоверия функционеру, если он не уйдёт в отставку по собственному желанию. А 12 из 16 членов РПЛ якобы выступают за немедленное сложение полномочий действующим главой. Однако он, по данным источника «Чемпионата», надеется сохранить должность и намерен заручиться поддержкой председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Как сообщает «РБ Спорт», решение о смене руководителя окончательно назрело во время пандемии коронавируса, когда лига зачастую не выполняла свои обязательства и перекладывала ответственность на РФС. Ожидается, что исполняющим обязанности президента организации станет один из руководителей коллектива элитного дивизиона. Взять на себя управление РПЛ до следующих выборов могут Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).

А наиболее вероятным преемником Прядкина на постоянной основе называют главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Сам он отказался комментировать эти слухи. Тем не менее в последние годы функционер заручился поддержкой многих клубов и вполне мог бы претендовать на пост. Вступив в должность в 2019-м, он стал инициатором серьёзных изменений в отечественном судействе.

Так, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий называл Хачатурянца «прорывом года», а владелец «Краснодара» Сергей Галицкий говорил о том, что получает большое удовольствие от деятельности председателя комитета. С учётом же обсуждений грядущих реформ российского футбола назначение такого человека руководителем РПЛ выглядит вполне логичным шагом.

Однако представители клубов пока неоднозначно реагируют на сообщения о возможной смене главы РПЛ. Например, генеральный директор «Уфы» Газизов признался, что у него есть своя точка зрения, но в данный момент он не готов её озвучить. А президент «Урала» Григорий Иванов вовсе заверил, что ему ничего не известно о возможных переменах.

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«Первый раз слышу об отставке Прядкина… Как отнесусь к его возможному уходу? Без понятия. Если это произойдёт, то будем говорить», — сказал функционер.

Схожей позиции придерживается генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. Он предположил, что тема может быть поднята 5 октября на собрании РПЛ.

Наконец, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» тоже не владеют информацией о возможных перестановках в руководстве организации. Причём, по его мнению, решение должен принимать непосредственно сам Прядкин и лига.

«Есть действующий президент, мы нормально относимся к его руководству, у нас нет к нему никаких претензий или, напротив, позитивных высказываний. Мы совершенно спокойно работаем с человеком, который выбран большинством. 5 октября на собрании, если какое-то голосование и состоится, мы пока сохраним нейтралитет. Надо выслушать все стороны и потом уже принимать решение. Пока у нас абсолютно нейтральная позиция на этот счёт», — заверил Терюшков.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT вовсе выразил мнение, что слухи об уходе Прядкина безосновательны, так как сезон находится в самом разгаре, а функционер был переизбран в марте 2020-го. Следовательно, не совсем понятно, почему в таком случае клубы не выступили против его кандидатуры полтора года назад.

«Вчера говорил с людьми из РФС, и даже намёка не было на какие-то изменения. Поэтому для меня данная новость — большая неожиданность. Ну какое отношение к пандемии имеет Прядкин? Это всё пустые фантазии. Кто-то где-то что-то сказал, но неизвестно, от кого именно исходит информация. Ерунда какая-то. Если всё дело в реформах, то они будут проводиться не раньше следующего сезона. То есть только через семь-восемь месяцев. Когда появится официальное заявление, тогда и можно будет что-то комментировать», — высказал предположение Колосков.

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв также считает, что на данный момент информация об отставке Прядкина ничем не подкреплена. Однако, по его мнению, проведению качественных реформ в отечественном футболе могут способствовать только новые лица.

«Мавр сделал своё дело и может уйти. Эти слова Шиллера подходят для ситуации в нашем футболе. В своё время сложилась некоторая асимметрия между РФС и РПЛ, когда слишком много свободы предоставилось лиге. К сожалению, там этим воспользовались не лучшим образом. Результат в виде выступлений российских клубов в Европе мы видим сейчас. Молдавский «Шериф» набрал больше очков, чем все наши команды вместе взятые. Это точно нас не красит. Трудно рассчитывать на новые результаты со старыми методами и людьми», — заявил эксперт.

Кроме того, он поддержал кандидатуру Хачатурянца на должность нового главы Российской премьер-лиги.

«Насколько я понимаю, Хачатурянц генетически не закодирован никакими паттернами РПЛ. Он человек со стороны и лучше тех, кто находится внутри данной системы. Новый руководитель должен быть не из этих топей, выступить в роли мелиоратора и осушить болото. Поэтому кандидатура на пост точно должна исходить от РФС. Шаг будет правильным, так как реформы и перемены в чемпионате должны свершиться чем раньше, тем лучше», — добавил Воробьёв.

А бывший тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что Прядкину пора взять на себя часть ответственности за происходящее сегодня в отечественном футболе.

«Телевизионный контракт стоил мало, постоянные судейские скандалы присутствовали. Не без проблем всё происходило в нашем футболе в лиге под руководством Прядкина», — резюмировал специалист.