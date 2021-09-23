Baza: экс-руководителей «Тамбова» обыскивают по уголовному делу о мошенничестве

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Полиция проводит обыски по уголовному делу о мошенничестве у бывших руководителей футбольного клуба «Тамбов».
Baza: экс-руководителей «Тамбова» обыскивают по уголовному делу о мошенничестве
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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, обыски проходят у спортивного директора Павла Худякова, бывшего генерального директора Ольги Коноваловой и ещё других сотрудников «Тамбова».

Размер кредиторской задолженности клуба составляет 536,8 млн рублей. Из-за финансовых проблем деятельность клуба была приостановлена, футболистам также не выплачивали зарплату.

Ранее Сергей Прядкин заявил, что не хочет, чтобы ситуация с «Тамбовом» повторилась в «Нижнем Новгороде».

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