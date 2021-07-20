Прядкин — о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: не хочу, чтобы повторилась ситуация с «Тамбовом»

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о том, можно ли допускать к соревнованиям «Нижний Новгород», если у клуба есть финансовые проблемы.
Прядкин — о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода»: не хочу, чтобы повторилась ситуация с «Тамбовом»
  • РИА Новости

«В пятницу мы собирались в РФС. Тот бюджет, который утвердил «Нижний Новгород», подтверждён и есть. Задал вопросы лицензионным органам, почему речь идёт о долгах. Говорят, якобы есть долги по премиальным. Но у меня такой информации нет. У РФС есть информация, что в августе — сентябре долги будут погашены. В остальном долгов нет. Не предвижу ситуации, о которой вы говорите. Предупреждения не давали. Не хочу, чтобы у «Нижнего Новгорода» повторилась ситуация с «Тамбовом», но не думаю, что у клуба нет средств для выступления в чемпионате», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее Прядкин прокомментировал финансовые проблемы «Нижнего Новгорода».

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