«Шериф» в городе: что нужно знать о главной сенсации Лиги чемпионов сезона-2021/22

«Шериф» стал главной сенсацией текущего сезона Лиги чемпионов. На старте групповой стадии турнира тираспольцы одержали победы над «Шахтёром» и «Реалом» и лидируют в своём квартете с отрывом в три очка от ближайшего преследователя. При этом состав команды оценивается всего в €12,38 млн, а годовой бюджет, по информации СМИ, составляет €5 млн. Зато отсутствие лимита на легионеров позволило клубу сделать ставку на средних иностранцев. Возглавляет интернациональный коллектив украинский специалист Юрий Вернидуб, который немало выступал за «Зенит» и даже был капитаном петербуржцев.

Победа над «Шахтёром» и чудо в матче с «Реалом»

Перед началом группового этапа Лиги чемпионов мало кто мог представить, что «Шериф» в противостоянии с «Шахтёром», «Реалом» и «Интером» наберёт хотя бы одно очко. Но дебютант превзошёл самые смелые ожидания и после двух туров лидирует в квартете D со 100%-ными показателями. И если победу над горняками ещё можно назвать случайностью, то успех в выездной встрече с мадридцами благодаря победному голу на 89-й минуте стал чудом и подтвердил высокий уровень триумфатора.

После финального свистка у гостей, казалось, не осталось сил праздновать произошедшее. Главный тренер коллектива Юрий Вернидуб и вовсе вёл себя скромно и спокойно. На пресс-конференции он подчеркнул, что его подопечные «не сотворили ничего экстраординарного», хотя и похвалил их за грамотные действия в обороне. «Шериф» позволил себе чуть уколоть маститого соперника только в социальных сетях. В официальном аккаунте тираспольцев в Facebook к гербу клуба добавили «корону». Впрочем, позднее этот пост был удалён.

Особенно счастливы были футболисты, которым удалось забить на «Сантьяго Бернабеу». Автор решающего гола Себастьян Тилль назвал его самым важным в своей карьере и признался, что к моменту невероятного удара из-за пределов штрафной у него уже начало сводить ноги.

А Жасурбек Яхшибоев прямо заявил: с детства мечтал сыграть с «Реалом», но даже не представлял, что удастся ещё и отличиться.

А вот в Мадриде после неожиданного поражения эмоции не сдерживали. Так, наставник хозяев Карло Анчелотти остался крайне недоволен работой четвёртого судьи, который, по словам специалиста, не проявил к нему достаточно уважения. Куда достойнее повёл себя капитан Лука Модрич. Хорват, несмотря на неудачу, подарил свою футболу внуку Вернидуба.

Четыре пройденных этапа квалификации и три пропущенных мяча

Сложно сказать, как завершится для «Шерифа» нынешний розыгрыш ЛЧ, но команда в каждой игре творит историю. Она уже стала первым представителем Молдавии, добравшимся до группового этапа турнира. Ранее тираспольцы четырежды выступали на аналогичной стадии Лиги Европы, однако в весеннюю часть еврокубков не пробивались ни разу. Теперь у них есть отличный шанс устранить пробел и выйти хотя бы в плей-офф ЛЕ.

Мало того, «Шериф» — шестой коллектив постсоветского пространства, одержавший на старте группового этапа ЛЧ две победы подряд. Ранее подобное удавалось «Спартаку» (трижды), «Шахтёру» (дважды), «Зениту», киевскому «Динамо» и БАТЭ. Сравнивать дебютанта следует скорее не с украинскими и российским грандами, которые имеют несравнимо большие бюджеты и намного более сильные составы, а с многократным чемпионом Белоруссии.

Девять лет назад скромные борисовчане также прогремели на весь континент. Сначала они на выезде без особых проблем сломили сопротивление французского «Лилля» (3:1), причём по ходу встречи вели с разницей в три мяча. А затем дома вовсе сенсационно одолели действующего обладателя трофея «Баварию» с аналогичным счётом. Больше очков возмутителю спокойствия набрать не удалось, хотя это не помешало ему пробиться в плей-офф ЛЕ. Однако тогдашний наставник коллектива Виктор Гончаренко позже говорил, что победа над мюнхенцами стала «концом его команды», поскольку подопечные не сумели правильно настроиться на оставшиеся встречи. Неслучайно и Вернидуб в Испании повторял: «Шериф» пока ещё ничего не добился.

С одной стороны, можно сказать, что сравнивать тираспольцев с российскими клубами не совсем правильно, поскольку несопоставимы их возможности. С другой, «Шериф» в текущем сезоне набрал почти в два раза больше очков, чем все отечественные представители вместе взятые — 15 против 8,5.

Причём «Шериф» — лишь третья команда после введения четырёх полноценных квалификационных раундов в ЛЧ, которая прошла от первого до основного этапа. Ранее аналогичный путь проделали «Црвена Звезда» в 2018-м и «Ференцварош» в 2020-м.

Уже в отборе стало понятно, что уровень чемпиона Молдавии достаточно высок. Если победы над албанской «Теутой» (4:0, 1:0) и армянским «Алашкертом» (1:0, 3:1) в целом не удивили, то успех в противостоянии всё с той же «Црвеной Звездой» (1:1, 1:0) и загребским «Динамо» (3:0, 0:0) заставил подопечных Вернидуба обратить на себя внимание. Ведь они выбили из борьбы куда более статусных и богатых оппонентов. Особенно показательным получился матч с чемпионом Хорватии в Тирасполе в раунде плей-офф. Хозяева забили в ворота гостей три безответных мяча и практически обеспечили себе попадание в групповой этап ЛЧ.

Главным залогом успеха стала непроходимая оборона. В восьми матчах квалификации «Шериф» пропустил всего дважды, а во встречах с «Шахтёром» и «Реалом» — только один раз. И если в Мадриде команде действительно сопутствовало везение (соперник нанёс 11 ударов в створ), то во встрече с «горняками» тираспольцы не позволили оппоненту создать большого количества моментов.

Непробиваемый грек на последнем рубеже и бывший полузащитник «Тамбова» в полузащите

Успех дебютанта — наглядное доказательство того, что в футболе не всё решают деньги. Стоимость состава «Шерифа» по данным Transfermarkt составляет всего €12,38 млн. Это самый низкий показатель на групповом этапе ЛЧ. Для сравнения ростер «Реала» оценивается в €793,5 млн, а «Шахтёра» — в €184 млн. Мало того, в преддверии старта в групповом этапе команду из Тирасполя покинул натурализованный бразилец Энрике Луваннор, забивший в квалификации четыре мяча. Форвард предпочёл выступлению в главном еврокубке возможность хорошо заработать в Саудовской Аравии.

Многократный чемпион Молдавии в отличие от оппонентов не может позволить себе и большие траты на новичков и довольствуется подписанием свободных агентов или арендами. Например, в летнее трансферное окно клуб заплатил €250 тыс. лишь за аренду вратаря Георгиоса Атанасиадиса. Возможно, в ближайшее время «Шериф» изменит тактику, ведь при годовом бюджете в €5 млн он уже заработал в нынешнем сезоне ЛЧ сумму в четыре раза большую — около €20 млн.

А с приобретением Атанасиадиса там полностью попали в точку. В двух играх группового этапа ЛЧ он совершил суммарно 15 сейвов, а в Испании вовсе — десять и был признан лучшим футболистом поединка. Причём Георгиос на родине выступал в основном за средние местные коллективы и вряд ли помышлял об ЛЧ. В АЕК же он чаще сидел на скамейке запасных, в том числе, когда афинян возглавлял Массимо Каррера.

Крайне надёжно действует и мощная пара центральных защитников Данило Арболеда и Густаво Дуланто. Последний даже носит в интернациональной дружине капитанскую повязку. Обоих «Шериф» нашёл в Южной Америке. Первый почти всю карьеру провёл в родной Колумбии, а второй — в Перу. Теперь Дуланто является одним из лучших футболистов команды по оборонительным показателям. Он занимает второе место по среднему количеству выигранных верховых единоборств (2), делит с несколькими партнёрами третье — по числу отборов (2,5) и лидирует по выносам (9) и заблокированным ударам соперника (3).

Выделяется и левый защитник Кристиано, который выступает за «Шериф» уже 3,5 года. Бразилец обладает великолепной подачей, и его подключения в атаку несут большую опасность для оппонентов. Собственно, своё сильное качество он продемонстрировал в групповом этапе ЛЧ. Все три мяча тираспольцы забили после кроссов латиноамериканца. В настоящий момент он лидирует в списке лучших ассистентов турнира с четырьмя голевыми передачами.

В целом состав «Шерифа» представляет из себя интернационал. Так, в стартовом ростере на матч с «Реалом» оказались представители восьми стран. Однако отсутствие местных футболистов вызывает серьёзные дискуссии у болельщиков. С одной стороны, отмена лимита на легионеров помогла клубу пробиться в ЛЧ силами средних иностранных исполнителей. С другой, воспитанники потеряли возможность проявить себя.

Зато хватает в составе «Шерифа» людей, которые ранее выступали в России. Наиболее ярок пример Тилля, который ещё в прошлом сезоне защищал цвета терпевшего финансовое бедствие «Тамбова», а теперь забил «Реалу». А отличившийся в противостоянии с «Шахтёром» форвард Момо Янсане забил шесть мячей в ФНЛ и помог пробиться в РПЛ «Нижнему Новгороду». Наконец, опытный вратарь Сергей Пащенко успел поиграть за «Спартак-Владикавказ» и «Газовик Оренбург», а травмированный в настоящий момент нападающий Ловро Бизяк — за «Уфу».

Прямое отношение к нашей стране имеет и Вернидуб. Будучи футболистом, он с 1997-го по 2001-й защищал цвета «Зенита» и даже являлся капитаном петербуржцев. Однако в ближайшее время украинский тренер вряд ли откликнется на предложения отечественных клубов.

Зато тренеру удалось проявить себя на родине. Он сделал из скромной «Зари» многократного призёра первенства Украины и дважды довёл команду до группового этапа ЛЕ. В прошлом году Вернидуб помог стать чемпионом Белоруссии солигорскому «Шахтёру», но был уволен посреди сезона после сенсационного поражения от молдавского «Сфынтул Георге» в квалификации ЛЕ.