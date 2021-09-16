Сенсация в Тирасполе, покер в Лиссабоне и девять голов в Манчестере: чем завершился первый тур Лиги чемпионов

Молдавский «Шериф» на своём поле обыграл украинский «Шахтёр», а французский «Пари Сен-Жермен» с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром в составе не смог взять верх над бельгийским «Брюгге» на выезде. «Манчестер Сити» и «Лейпциг» забили девять мячей на двоих, а форвард «Аякса» Себастьян Алле оформил покер в своём дебютном матче в еврокубке. RT рассказывает, чем завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов.

Голевое пиршество в Манчестере

Самый результативный матч дня состоялся в Англии, где «Манчестер Сити» на пару с «Лейпцигом» устроили настоящую феерию. На двоих команды забили девять мячей, причём шесть из них влетели в сетку немецкого коллектива. И это не считая отменённых из-за офсайда голов Андре Силвы и Феррана Торреса. В составе хозяев одним из главных действующих лиц стал новобранец Джек Грилиш, не только отличившийся сам, но и ассистировавший Натану Аке. У гостей же роль лидера на себя взял Кристофер Нкунку, оформивший первый хет-трик в карьере. И это особенно ценно, ведь, помимо француза, трижды ворота «горожан» в Лиге чемпионов удавалось поражать лишь одному футболисту — Лионелю Месси.

Не обошлось без курьёзных и спорных эпизодов. Так, на 28-й минуте Норди Мукиеле срезал мяч в собственные ворота, хотя соперники не оказывали на него никакого давления. На первой компенсированной минуте к первому тайму Лукас Клостерман сыграл рукой в ходе верховой борьбы, предоставив Рияду Марезу возможность реализовать 11-метровый. А на 79-й минуте бывший защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо снёс Жоау Канселу в центре поля и получил вторую жёлтую карточку. То, как Габриэл Жезус устанавливает окончательный счёт на табло, он уже не увидел.

Неудержимый Аллер

Если смотреть исключительно на общее число голов, то «Спортинг» и «Аякс» проявили себя не так ярко, как предыдущие команды, да и борьба была не такой ожесточённой. Подопечные Рубена Аморима пропустили дважды уже к девятой минуте, а в период с 39-й по 63-ю позволили оппоненту забить ещё три раза. Размочить счёт сумел лишь Паулиньо. Его удар получился не самым мощным и точным, но Ремко Пасвер допустил грубую ошибку и дал мячу проскользнуть между рукой и корпусом.

Но всё это осталось в тени выступления Себастьяна Аллера. Француз в 27 лет дебютировал в Лиге чемпионов и с ходу отгрузил в ворота противника четыре гола. Да, все они получились не самыми изящными и были оформлены в классическом для центрфорварда стиле, но это не умаляет заслуг футболиста. Ведь, помимо него, отметиться покером в первой же встрече в главном еврокубке удавалось лишь экс-нападающему «Милана» Марко ван Бастену. В 1992 году он в одиночку расправился с «Гётеборгом».

Камбэк «Ливерпуля»

Своё имя в историю вписал и Мохамед Салах. В матче с «Миланом» египтянин оставил не у дел Майка Меньяна и в 14-й раз отличился на «Энфилде» в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом и легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом. А ведь нападающий мог выйти и в единоличные лидеры, если бы реализовал пенальти на 14-й минуте. Но в том эпизоде французский вратарь сыграл выше всяких похвал и выудил мяч из правого нижнего угла.

Так или иначе, гол Мохамеда пришёлся как нельзя кстати. К этому моменту «Ливерпуль» уступал со счётом 1:2, пропустив дважды в течение 110 секунд — свои имена на табло зажгли Анте Ребич и Браим Диас. А уже в концовке подопечные Юргена Клоппа довершили камбэк и забрали три очка. Джордан Хендерсон в стиле того же Стиви Джи «выстрелил» из-за пределов штрафной. «Милан» проиграл стартовый матч групповой стадии, чего с ним не случалось с сентября 1996 года. Тогда россонери уступили «Порту».

Неудачный вояж «Шахтёра»

Но если поражение «Милана» нельзя назвать неожиданным, то в Тирасполе состоялась одна из главных сенсаций игрового дня. «Шериф» на своём поле взял верх над донецким «Шахтёром» и не только с победы начал выступление в Лиге чемпионов, но и продлил беспроигрышную серию в еврокубках до десяти матчей. Правда, встречу квалификационного раунда Лиги Европы с «Дандолком» можно считать таковой условно. Вничью завершилось основное время, в то время как в серии пенальти верх взяли ирландцы.

Встреча между коллективами из Молдавии и Украины стала примечательной ещё и потому, что в стартовых составах обеих команд оказались лишь два представителя сборных своих стран. Причём оба у «Шахтёра» — Андрей Пятов и Николай Матвиенко. Поэтому неудивительно, что исход противостояния решили легионеры. Бразилец Кристиано поочерёдно ассистировал сначала малийцу Адама Траоре, а затем гвинейцу Момо Янсане.

Осечка ПСЖ в Бельгии

Но если в «Шериф» хоть немного верили и болельщики, и букмекеры, то шансы «Брюгге» отобрать очки у суперзвёздного «Пари Сен-Жермен» оценивались как крайне низкие. И особенно после того, как стал известен стартовый состав гостей, в который одновременно вошли Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Казалось, что бельгийской команде не избежать разгрома, но встреча завершилась вничью. На точный удар Андера Эрреры своим ответил Ханс Ванакен.

Что касается трио форвардов ПСЖ, то для них выезд в Брюссель сложился крайне неудачно. Мбаппе, хоть и отметился результативной передачей, но уже на 51-й минуте был заменён из-за травмы. Месси имел несколько неплохих шансов, но поочерёдно пробил сначала в перекладину, потом в голкипера, а в довершение всего получил жёлтую карточку — не лучший повод отметить 150-й выход на поле в ЛЧ. А Неймар и вовсе ни разу не потревожил Симона Миньоле.