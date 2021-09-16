Источник: руководство «Барселона» намерено сфокусироваться на финансовых проблемах клуба

Президент каталонцев Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и директор Матеу Алемани после поражения от «Баварии» (0:3) в первом туре Лиге чемпионов УЕФА обсудили ситуацию в клубе.

Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter. По итогам собрания было принято решение сосредоточиться на финансовых проблемах клуба, а уже затем решать спортивные вопросы.

В летнее трансферное окно из-за финансовых проблем клубу не удалось договориться по новому контракту с капитаном команды Лионелем Месси, который на правах свободного агента ушёл в ПСЖ.

Ранее президент «Барселоны» обратился к болельщикам после поражения от «Баварии».