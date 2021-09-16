Источник: руководство «Барселона» намерено сфокусироваться на финансовых проблемах клуба
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Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter. По итогам собрания было принято решение сосредоточиться на финансовых проблемах клуба, а уже затем решать спортивные вопросы.
В летнее трансферное окно из-за финансовых проблем клубу не удалось договориться по новому контракту с капитаном команды Лионелем Месси, который на правах свободного агента ушёл в ПСЖ.
Ранее президент «Барселоны» обратился к болельщикам после поражения от «Баварии».