Источник: руководство «Барселона» намерено сфокусироваться на финансовых проблемах клуба

Короткая ссылка
Президент каталонцев Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и директор Матеу Алемани после поражения от «Баварии» (0:3) в первом туре Лиге чемпионов УЕФА обсудили ситуацию в клубе.
Источник: руководство «Барселона» намерено сфокусироваться на финансовых проблемах клуба
  • Reuters
  • © \Albert Gea

Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter. По итогам собрания было принято решение сосредоточиться на финансовых проблемах клуба, а уже затем решать спортивные вопросы.

В летнее трансферное окно из-за финансовых проблем клубу не удалось договориться по новому контракту с капитаном команды Лионелем Месси, который на правах свободного агента ушёл в ПСЖ.

Ранее президент «Барселоны» обратился к болельщикам после поражения от «Баварии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить