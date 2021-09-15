Президент «Барселоны» обратился к болельщикам после поражения от «Баварии»

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Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта после крупного поражения команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с немецкой «Баварией» (0:3) призвал болельщиков не разочаровываться в команде.
Президент «Барселоны» обратился к болельщикам после поражения от «Баварии»
  • Reuters

«Я расстроен и сильно разочарован, как и вы. Мы ожидали, что можем оказаться в такой ситуации. Прошу вас проявить терпение. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу команду, прошу верить в нас, в людей, которые управляют клубом», — написал Лапорта в своём Twitter.

Он добавил, что футболистам команды нужно чувствовать доверие болельщиков. Лапорта пообещал найти выход из сложной ситуации.

«Барселона» крупно проиграла «Баварии» в матче ЛЧ. Мячи забили Томас Мюллер (34-я минута) и Роберт Левандовски (56-я и 85-я). 

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется 18-летним полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.

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