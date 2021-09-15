Президент «Барселоны» обратился к болельщикам после поражения от «Баварии»

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта после крупного поражения команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с немецкой «Баварией» (0:3) призвал болельщиков не разочаровываться в команде.

«Я расстроен и сильно разочарован, как и вы. Мы ожидали, что можем оказаться в такой ситуации. Прошу вас проявить терпение. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу команду, прошу верить в нас, в людей, которые управляют клубом», — написал Лапорта в своём Twitter.

Un missatge a tot el barcelonisme: confiança i suport a l’equip. No en tingueu cap dubte, ho solucionarem. Visca el Barça! pic.twitter.com/xwFur9ls7b — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) September 15, 2021

Он добавил, что футболистам команды нужно чувствовать доверие болельщиков. Лапорта пообещал найти выход из сложной ситуации.

«Барселона» крупно проиграла «Баварии» в матче ЛЧ. Мячи забили Томас Мюллер (34-я минута) и Роберт Левандовски (56-я и 85-я).

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется 18-летним полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.