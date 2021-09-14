Арустамян сообщил, что «Барселона» хочет подписать Захаряна

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Журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» хочет подписать контракт с полузащитником московского «Динамо» и сборной России Арсеном Захаряном.
Арустамян сообщил, что «Барселона» хочет подписать Захаряна
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«Скауты «Барселоны» прилетали в Москву на игры «Динамо», чтобы оценить игру Арсена. Они остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с московским клубом, так и с самим полузащитником. Переговоры должны состояться в ближайшие недели», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

По словам журналиста, трансфер может состояться летом 2022 года.

«Арсен планирует отыграть этот сезон в составе «Динамо», — добавил он.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» семь матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Захарян рассказал о критике, с которой столкнулся, когда принял решение выступать за сборную России, а не за национальную команду Армении.

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