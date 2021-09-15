Гендиректор «Спартака» остался недоволен самоотдачей футболистов в матче с «Легией»

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поражение от польской «Легии» (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Гендиректор «Спартака» остался недоволен самоотдачей футболистов в матче с «Легией»

«Сегодня после матча я был в раздевалке команды. Вышел оттуда на сильных эмоциях. В таком состоянии некорректно давать какие-то интервью. Меня до сих пор колотит. Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками за себя, за команду и за всех. Мы будем искать пути выхода из этой ситуации. Нужно, чтобы мы прежде всего были единым целым, бились друг за друга, выгрызали всё на поле от первой до последней минуты. Насколько это получается фактически — зависит от команды. Но мы все стараемся работать над этим. Моя оценка непосредственно матча и каких-то футбольных нюансов может быть не очень компетентной, потому я и сказал, что вопросы по матчу — это больше к тренеру на пресс-конференции и игрокам. Они могут подробно и профессионально прокомментировать свои действия на поле. Единственное, что скажу, — все эпизоды нужно отрабатывать до конца, биться за каждый сантиметр футбольного поля. Этого в концовке сегодняшней встречи я, к сожалению, не увидел», — цитирует Мележикова Sport24.

«Спартак» пропустил единственный мяч в компенсированное время ко второму тайму.

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