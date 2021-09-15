Кавазашвили: Витория не может найти одного приличного разыгрывающего футболиста

Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поставил под сомнение действия главного тренера команды Руя Витории и владельца клуба Леонида Федуна после поражения красно-белых в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА от польской «Легии».

«Было превалирование в нападении иностранных футболистов. Ни один кандидат в сборную России не вышел в основном составе. Замены не дали преимущества. Мне очень обидно, что Руй Витория не может найти одного приличного разыгрывающего футболиста, который стал бы лидером команды. Я не могу понять поступки Витории. Команда не знает, чем она занимается на футбольном поле. Федуну нужно задуматься и купить, возможно, самого дорогого игрока, который будет вести спартаковскую игру. Вопросов много, особенно к хозяину клуба», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне красно-белые провели три матча в еврокубках и проиграли в каждом из них.

Ранее Мостовой выразил мнение, что Федуну некому продать «Спартак».