Гамула: российские клубы не могут хорошо выступать в еврокубках

Футбольный тренер Игорь Гамула прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче первого тура Лиги Европы УЕФА с польской «Легией» (0:1).

«Спартак» неплохо атаковал, но то, что в последний момент пропустил гол — это обидно. Они не должны были проигрывать. Как случилось, так и случилось, это футбол. Сегодня была та ситуация, с которой мы постоянно сталкиваемся. Не знаю, по какой причине, однако мы не можем хорошо выступать в еврокубках. Это показал и вчерашний матч «Зенита» с «Челси» (0:1). Возможно, всё дело в психологии или в недостатке уверенности», — приводит слова Гамулы «Матч ТВ».

Также специалист добавил, что разговоры о смене тренера в «Спартаке» пока преждевременны.

«Не думаю, что европейского тренера приглашали, чтобы не дать ему впоследствии шанса. Команда не строится за один-два дня. Ей надо набить какие-то шишки и понять тренера во всех аспектах. Думаю, что если начнутся разговоры о смене тренера, то это будет преждевременно. В следующей игре посмотрим, как «Спартак» выступит, а уже потом будем делать какие-то выводы», — добавил Гамула.

Ранее гендиректор «Спартака» остался недоволен самоотдачей футболистов в матче с «Легией».