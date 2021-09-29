Первый гол Месси за ПСЖ, победа «Шерифа» над «Реалом», дубли Салаха и Фирмино: как стартовал 2-й тур Лиги чемпионов

Лионель Месси забил первый мяч после ухода из «Барселоны» и помог «Пари Сен-Жермен» обыграть «Манчестер Сити». «Реал» нанёс 31 удар по воротам «Шерифа», но потерпел сенсационное поражение, а «Атлетико» взял верх над «Миланом» благодаря голу Луиса Суареса на 97-й минуте. В свою очередь, дубли Мохаммеда Салаха и Роберто Фирмино помогли «Ливерпулю» разгромить «Порту», а «Лейпциг» потерпел второе поражение подряд на групповой стадии Лиги чемпионов.

Дуэль самых дорогих клубов мира

Один из центральных матчей тура Лиги чемпионов прошёл в столице Франции, где местный «Пари Сен-Жермен» встречался с «Манчестер Сити». В противостоянии самых дорогих клубов мира по версии Transfermarkt (общая стоимость составов — €2,047 млрд) верх взял номинальный андердог. Подопечные Маурисио Почеттино забили два безответных мяча, а автором одного из них стал Лионель Месси. На пару с Килианом Мбаппе они организовали образцовую контратаку, завершившуюся неотразимым ударом аргентинца из-за пределов штрафной. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» подтвердил, что является настоящей грозой английских клубов в Лиге чемпионов и злым гением коллективов своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолы. За свою карьеру он семь раз поражал их ворота — больше, чем кто-либо.

В то же время назвать результат закономерным нельзя. «Манчестер Сити» нанёс в три раза больше ударов (18:6), а по ожидаемым голам и вовсе наголову превзошёл «Пари Сен-Жермен» (1,9 — 0,46). В ходе одной из атак Рахим Стерлинг и Бернарду Силва дважды угодили в перекладину, причём португалец наносил удар по пустым воротам. Так или иначе «горожане» потерпели первое поражение на групповой стадии с 2018 года и опустились на третье место в группе A.

Кризис «Лейпцига»

В турнирной таблице «Манчестер Сити» обошёл «Брюгге». В прошлом туре он отобрал очки у ПСЖ, а в этом взял верх над «Лейпцигом», притом что подопечные Филиппа Клемана уже на пятой минуте оказались в роли догоняющих — быструю атаку завершил Кристофер Нкунку. Однако уже к перерыву гости отличились дважды и установили окончательный счёт матча. Сначала Шарль Де Кетелар позволил Хансу Ванакену «расстрелять» голкипера соперника, а автором победного гола стал Матс Ритс.

Подобный результат стал лишним подтверждением того, что «Лейпциг» переживает тяжёлые времена. После ухода главного тренера Юлиана Нагельсмана и ряда лидеров немецкий коллектив неуверенно выступает в Бундеслиге (десятое место после шести туров), а также не имеет ни одного очка в Лиге чемпионов. Положение саксонцев лишь ухудшается травмами лидеров. Так, встречу с «Брюгге» пропускали защитники Марсель Хальстенберг и Марселло Сараччи, а также хавбек Дани Ольмо. И это не считая отбывавшего дисквалификацию Анхелиньо.

Фиаско «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Тем не менее главная сенсация произошла в Мадриде, где местный «Реал» потерпел первое поражение на групповой стадии Лиги чемпионов под руководством Карло Анчелотти в истории. В роли обидчика выступил дебютант турнира — молдавский «Шериф», вопреки статусу главного аутсайдера имеющий 100%-ный показатель после двух туров. Команда Юрия Вернидуба продлила беспроигрышную серию в еврокубке до десяти встреч и вышла в единоличные лидеры квартета D.

Вряд ли кого-то удивит, что «Реал» доминировал на протяжении всего матча и нанёс по воротам противника 31 удар. При этом забить мадридцы смогли лишь раз, да и то с пенальти. Карим Бензема реализовал неоднозначный 11-метровый за снос Винисиуса и не только отличился в 17-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд, но и обошёл Рауля в списке её лучших бомбардиров (72). «Шериф» же лишь четыре раза пробил по воротам Тибо Куртуа, а дважды бельгийский вратарь пропустил. Сначала Джасурбек Яхшибоев неотразимо пробил головой и открыл счёт, а на 89-й минуте Себастьян Тиль оформил шедевр. Бывший полузащитник «Тамбова» воспользовался попустительством опорников хозяев и вколотил мяч в девятку из-за пределов штрафной.

Сила воли «Атлетико»

На бумаге «Атлетико» считался фаворитом в гостевом противостоянии с «Миланом» — и это несмотря на обидную осечку в игре с «Порту» и горячую поддержку хозяев на «Сан Сиро». Последний раз местные болельщики наблюдали за выступлением своих футболистов в Лиге чемпионов в 2014 году, а их возвращению в главный еврокубок посвятили яркий перформанс. И какое-то время подопечные Стефано Пиоли оправдывали надежды своих фанатов. На 20-й минуте Браим Диас откатил мяч под удар Рафаэлу Леау, а тот низом неотразимо пробил в угол.

Однако уже девять минут спустя Франк Кессье на ровном месте схватил вторую жёлтую карточку и позволил «Атлетико» перевернуть ход встречи с ног на голову. До этого момента гости нанесли всего два удара по воротам Мика Меньяна, но за оставшееся время их число выросло до 22. Тем не менее сломить сопротивление оппонента «матрасники» смогли лишь в самой концовке. На 84-й минуте Антуан Гризманн впервые отличился после возвращения в Мадрид из Барселоны, а на седьмой компенсированной минуте забил ещё один бывший каталонец. Луис Суарес реализовал пенальти и впервые с 2015 года отметился голом в гостевом матче Лиги чемпионов.

Шесть голов на «Драгау»

В свою очередь, «Ливерпуль» не оставил камня на камне от «Порту» и укрепился в статусе главного фаворита группы B. Подопечные Юргена Клоппа уже в первом тайме дважды огорчили Диогу Мейрелеша, а во втором ещё трижды застали голкипера врасплох. По дублю на свой счёт записали Мохаммед Салах и Роберто Фирмино, причём последнему на это потребовалось всего четыре минуты. Оба гола получились довольно курьёзными. Сначала бразилец воспользовался неосмотрительностью вратаря и аккуратно катнул мяч в створ пустых ворот, а затем подкараулил рикошет от защитника и беспрепятственно пробил. Сергей Карасёв совместно с ассистентами долго изучал эпизод на предмет офсайда, но впоследствии российский арбитр указал на центр.

К тому моменту, как на авансцену вышел Фирмино, хозяева уже успели отквитать один гол благодаря усилиям Мехди Тареми, однако это вряд ли испортило настроение красным. Ведь поводов для радости было более чем предостаточно. Салах забил 31-й мяч в Лиге чемпионов и вышел на второе место по голам среди африканцев (больше только у Дидье Дрогба — 46), а Джордан Хендерсон провёл 400-й матч за «Ливерпуль».