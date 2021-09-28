ПСЖ победил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов, Месси забил дебютный мяч за новый клуб

В рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ одержал победу над «Манчестер Сити».

Встреча, проходившая на «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе парижан отличились Идрисса Гейе и Лионель Месси, забивший свой первый мяч после перехода в ПСЖ.

В параллельном матче «Брюгге» одержал победу над «Лейпцигом» со счётом 2:1.

ПСЖ возглавляет группу с четырьмя очками. Столько же у идущего вторым «Брюгге». «Манчестер Сити» имеет три очка и идёт третьим. Замыкает квартет «Лейпциг», проигравший оба матча на групповом этапе.

Ранее «Шахтёр» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.