ПСЖ победил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов, Месси забил дебютный мяч за новый клуб
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Встреча, проходившая на «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе парижан отличились Идрисса Гейе и Лионель Месси, забивший свой первый мяч после перехода в ПСЖ.
В параллельном матче «Брюгге» одержал победу над «Лейпцигом» со счётом 2:1.
ПСЖ возглавляет группу с четырьмя очками. Столько же у идущего вторым «Брюгге». «Манчестер Сити» имеет три очка и идёт третьим. Замыкает квартет «Лейпциг», проигравший оба матча на групповом этапе.
Ранее «Шахтёр» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.