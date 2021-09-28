«Милан» в меньшинстве проиграл «Атлетико» в матче ЛЧ

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В рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Милан» на своём поле проиграл мадридскому «Атлетико».
«Милан» в меньшинстве проиграл «Атлетико» в матче ЛЧ
  • AP
  • © Antonio Calanni

Матч, проходивший на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершился со счётом 2:1 в пользу гостей

У итальянского клуба мяч забил Рафаэль Леау, у испанцев отличились Антуан Гризманн и Луис Суарес, реализовавший пенальти на последней компенсированной ко второму тайму минуте.

С 29-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Франка Кессье.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» победила лиссабонский «Спортинг» со счётом 1:0.

Ранее «Шахтёр» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.

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