«Милан» в меньшинстве проиграл «Атлетико» в матче ЛЧ

В рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Милан» на своём поле проиграл мадридскому «Атлетико».

Матч, проходивший на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершился со счётом 2:1 в пользу гостей

У итальянского клуба мяч забил Рафаэль Леау, у испанцев отличились Антуан Гризманн и Луис Суарес, реализовавший пенальти на последней компенсированной ко второму тайму минуте.

С 29-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Франка Кессье.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» победила лиссабонский «Спортинг» со счётом 1:0.

Ранее «Шахтёр» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.