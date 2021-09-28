Мостовой: «Зениту» просто не будет в матче с «Мальмё»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы петербургского «Зенита» на победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Мальмё».
Мостовой: «Зениту» просто не будет в матче с «Мальмё»
  • Reuters

«Шансы у «Зенита» в этом матче несколько больше, чем с «Челси». Играют дома, команда в хорошей форме, Дзюба также хорошо выглядит. «Мальмё» — это не какой-то топ-клуб, но просто не будет. Все сейчас умеют играть в футбол. В составе соперников много иностранных футболистов. Лига чемпионов — это место, где можно заработать денег. Для «Мальмё» играть в этом турнире — хороший шанс для заработка. Конечно, они будут из себя выжимать все соки, просто не будет», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Мальмё» пройдёт 29 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:45 мск.

Ранее Мостовой раскритиковал нападающего «Спартака» Соболева.

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