Мостовой раскритиковал нападающего «Спартака» Соболева

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, что происходит с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым.

«Переход в «Спартак», рвение, метание, сумасшедший настрой, глаза горели. Сейчас спокойствие, комфорт — и всё прекрасно», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Полузащитник отметил, что если у футболиста есть контракт, то он должен выходить и пахать.

«Получил контракт, деньги: люди перестают играть через не могу. Это говорит о том, что жизнь удалась», — сказал он.

В нынешнем сезоне Соболев провёл 11 матчей за «Спартак» и забил один мяч.

Ранее бывший нападающий «Спартака», а ныне главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран назвал провальной игру московской команды в атаке.