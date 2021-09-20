Юран назвал провальной игру «Спартака» в атаке

Бывший нападающий «Спартака», а ныне главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал дисквалификацию нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Если бы Александр Соболев постоянно играл в стартовом составе, как при предыдущем тренере, можно было бы говорить о потере. Но Руй Витория сделал ставку на Эсекьеля Понсе. А Александру, выходя на замену, очень тяжело показывать высокую результативность. При этом надо понимать, что нападающие — зависимые игроки. Им легче реализовывать моменты, когда в полузащите играют квалифицированные футболисты», — сказал Юран в интервью RT.

Тренер отметил, что красно-белые в прошлом сезоне играли по другой схеме.

«В команде работал другой наставник, который нашёл нужную расстановку и правильно использовал игроков. А сейчас пришёл новый тренер, который поменял игру. Но, на мой взгляд, его идеи не работают. Игра «Спартака» в атаке в этом сезоне провальная», — сказал он.

20 сентября состоится матч восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал травму нападающего армейцев Антона Заболотного.