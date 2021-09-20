Хомуха считает, что Чалов способен заменить Заболотного в дерби со «Спартаком»

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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал травму нападающего армейцев Антона Заболотного.
Хомуха считает, что Чалов способен заменить Заболотного в дерби со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Отсутствие Антона Заболотного облегчит жизнь «Спартаку». Антон — очень важный игрок для ЦСКА, особенно на стандартных положениях, как в атаке, так и в обороне. Конечно, у армейцев достаточно высокорослых игроков, но когда Заболотный играет, то соперникам намного сложнее», — сказал Хомуха в интервью RT.

По мнению тренера, Фёдор Чалов способен заменить Заболотного в дерби со «Спартаком».

«Не зря Чалов в позапрошлом году забивал достаточное количество мячей. Просто Фёдору необходимо вернуть уверенность, которая была. С ним в стартовом составе ЦСКА лучше играть низом и пытаться взаимодействовать за счёт проникающих передач. Тем более когда в команде есть такой игрок, как Дзагоев», — сказал он.

20 сентября состоится матч восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру хавбека подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.

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