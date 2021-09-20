Мостовой: в таком состоянии Глушаков помог бы «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру хавбека подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.

«В таком состоянии Денис Глушаков помог бы «Спартаку». Он забил шесть мячей в составе «Химок», которые борются за выживание. Потому что, когда у футболиста есть класс, он и в 34, и 35 будет его показывать. А если его нет и физика заканчивается, смотришь — а игрок и передачу дать не может», — сказал Мостовой в интервью RT.

20 сентября «Спартак» проведёт матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер московской «Казанки» прокомментировал дисквалификацию полузащитника армейцев Максима Мухина.