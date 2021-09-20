Гришин считает, что Дзагоев спокойно заменит Влашича в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер московской «Казанки» Александр Гришин прокомментировал переход Николы Влашича в «Вест Хэм Юнайтед».

«Учитывая то, как играл Никола Влашич в последние полгода, ЦСКА ничего не потерял. Более того, армейский клуб ещё и заработал. Николу спокойно заменит Алан Дзагоев, который может вести игру на этой позиции. По мастерству и в командных действиях Алан сильнее Влашича. Единственное, Дзагоева не хватает на весь матч. Природу не обманешь. Он в возрасте, у него много травм. Поэтому армейцам надо искать ему замену. Думаю, что нынешний сезон будет последним для него на хорошем уровне», — сказал Гришин в интервью RT.

20 сентября состоится матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее Гришин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.