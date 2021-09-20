Гришин считает, что Дзагоев спокойно заменит Влашича в ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер московской «Казанки» Александр Гришин прокомментировал переход Николы Влашича в «Вест Хэм Юнайтед».
Гришин считает, что Дзагоев спокойно заменит Влашича в ЦСКА
  • РИА Новости

«Учитывая то, как играл Никола Влашич в последние полгода, ЦСКА ничего не потерял. Более того, армейский клуб ещё и заработал. Николу спокойно заменит Алан Дзагоев, который может вести игру на этой позиции. По мастерству и в командных действиях Алан сильнее Влашича. Единственное, Дзагоева не хватает на весь матч. Природу не обманешь. Он в возрасте, у него много травм. Поэтому армейцам надо искать ему замену. Думаю, что нынешний сезон будет последним для него на хорошем уровне», — сказал Гришин в интервью RT.

20 сентября состоится матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее Гришин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить