Тренер Гришин считает, что Караваев будет хорошей заменой Фернандесу в сборной России

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал решение защитника армейцев Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России по футболу.

«Фернандес — хороший защитник, который сделал выбор в пользу клуба. В последнее время он много травмировался, и на два фронта ему тяжело было играть. Его выбор просто надо уважать: если он сказал, что завершил игру в сборной, то, значит, к этому нужно прислушаться и сделать так, как говорит игрок», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

Он отметил, что Фернандес всегда являлся лидером как в сборной, так и в клубе. Специалист также пожелал игроку здоровья и показывать хороший футбол за ЦСКА.

«В сборной ему есть хорошая замена: Вячеслав Караваев из «Зенита». Я знаю, что такое травмы, это очень неприятная история. Тем более он уже находится в немолодом возрасте. Чем старше игрок, тем он больше подвержен травмам. Поэтому выбор Марио на данный момент правильный», — добавит тренер.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Кроме того, 30-летний защитник вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее сборная России после ухода Фернандеса из национальной команды опубликовала его гол Хорватии.