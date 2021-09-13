Сборная России после ухода Фернандеса из национальной команды опубликовала его гол Хорватии

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

В Instagram-аккаунте сборной опубликовали мяч Фернандеса в ворота Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира по футболу.

«Тот самый гол Марио», — подписан ролик.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Кроме того, 30-летний защитник вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.