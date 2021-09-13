Вячеслав Колосков прокомментировал решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

«Однозначно, это большая потеря для сборной, потому что это квалифицированный защитник, опытный, который много пользы принёс и самой сборной, и ЦСКА. Равных по классу защитников сегодня у нас, к сожалению, нет в российском чемпионате», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, Фернандес в течение последних четырёх-пяти лет играл без травм, но затем их становилось всё больше.

«По фамилии мы найдём замену ему, а вот по мастерству — вряд ли», — добавил Колосков.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Кроме того, 30-летний защитник вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее Фернандес рассказал, почему принял решение завершить карьеру в сборной России по футболу.