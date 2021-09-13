Фернандес — о завершении карьеры в сборной: никогда не пожалею, что решил играть за Россию

Защитник столичного ЦСКА Марио Фернандес рассказал, почему принял решение завершить карьеру в сборной России по футболу.

«Искренне — никогда не пожалею, что решил играть за Россию, а не Бразилию. Я полностью отдавал всего себя в сборной, в каждом матче, начиная с товарищеской игры с «Динамо» и заканчивая встречей с Хорватией в Лужниках, которая стала для меня последней», — цитирует Фернандеса пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Он добавил, что всегда играл за партнёров по команде и для болельщиков.

По словам игрока ЦСКА, с возрастом его травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и за клуб. Именно поэтому он намерен сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА и дать молодым футболистам возможность играть в национальной команде.

«Должен сказать, что помню каждый из своих 35 матчей в футболке с двуглавым орлом на груди. Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу», — сказал он.

Фернандес рассказал, что самые сильные эмоции от футбола он получил по время чемпионата мира в России в 2018 году. По его признанию, это был самый восхитительный месяц в его карьере.

«Если вы попросите меня описать свои эмоции от гола в добавленное время с хорватами, не смогу это сделать», — заключил он.

Фернандес начал выступать за российскую команду в 2017 году, он провёл за сборную 35 матчей и отметился пятью голами.

Ранее в РФС сообщили, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил выступления за национальную команду.