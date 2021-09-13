Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу

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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил выступления за национальную команду.
Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу
  • Reuters

«Российский футбольный союз благодарит Марио за блестящие выступления в составе сборной и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

По словам 30-летнего футболиста, он решил сосредоточиться на клубной карьере, о чём предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

Фернандес начал выступать за российскую команду в 2017 году, он провёл за сборную 33 матча и отметился пятью голами.

Ранее бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу.

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