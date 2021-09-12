Дворкович: я бы не стал критиковать Карпина, у него толком не было времени

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу.

«Карпин только начал. У него толком не было времени подготовить команду так, как он хочет. Я бы точно не стал критиковать главного тренера, да и прошлого бы не стал», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что есть вопросы к клубным тренерам, которые не готовят соответствующе футболистов. По мнению Дворковича, российских игроков хватает только на 20-25 минут.

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Ранее Александр Максименко рассказал о самой смешной шутке Карпина на сборах.