Дворкович: я бы не стал критиковать Карпина, у него толком не было времени

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Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу.
Дворкович: я бы не стал критиковать Карпина, у него толком не было времени
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Карпин только начал. У него толком не было времени подготовить команду так, как он хочет. Я бы точно не стал критиковать главного тренера, да и прошлого бы не стал», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что есть вопросы к клубным тренерам, которые не готовят соответствующе футболистов. По мнению Дворковича, российских игроков хватает только на 20-25 минут.

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Ранее Александр Максименко рассказал о самой смешной шутке Карпина на сборах.

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