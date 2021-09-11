Максименко рассказал о самой смешной шутке Карпина на сборах

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Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал о работе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Максименко рассказал о самой смешной шутке Карпина на сборах
  • РИА Новости

«С тренером мы общались. К некоторым упражнениям он не подключался, но подсказывал, общался на равных со всеми. Карпин — обычный человек. Где-то может расслабить, где-то встряхнуть, где-то шутит, где-то наоборот», — цитирует Максименко «Чемпионат».

Вратарь вспомнил самую смешную шутку тренера на сборах.

«Самое смешное — это когда сказал, что лучше пойдёт с журналистами общаться, после того как на камеру не смог забить мяч», — рассказал он.

После шести туров отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H с 13 очками, уступая национальной команде Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

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