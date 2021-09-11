Агент Зайнутдинова прокомментировал новость о возможном уходе полузащитника из ЦСКА

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

«Это абсолютная неправда. Зайнутдинов — футболист ЦСКА. У Бактиёра длительный контракт, и он не собирается уходить из клуба», — цитирует Новикова Sport24.

По словам агента, полузащитник восстановился после повреждения и планомерно подходит к тому, чтобы получать игровое время в клубе.

«Зайнутдинов играл за национальную команду Казахстана полчаса. Но давать полноценную нагрузку пока нельзя. Бактиёр играет столько, сколько можно играть», — сказал он.

В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл два матча за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА пришло письмо от Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости до 1 тыс. зрителей.