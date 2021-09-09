СЭ: ЦСКА получил письмо от Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости

Короткая ссылка
В московский ЦСКА пришло письмо от Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости до 1 тыс. зрителей.
СЭ: ЦСКА получил письмо от Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости
  • © pfc-cska.com

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что за время паузы на матчи национальных команд Российская премьер-лига (РПЛ) не обращалась в Роспотребнадзор относительно увеличения максимальной посещаемости.

20 сентября ЦСКА проведёт матч восьмого тура РПЛ с московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту на матч седьмого тура РПЛ против подмосковных «Химок». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить