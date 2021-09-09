СЭ: ЦСКА получил письмо от Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости

В московский ЦСКА пришло письмо от Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости до 1 тыс. зрителей.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что за время паузы на матчи национальных команд Российская премьер-лига (РПЛ) не обращалась в Роспотребнадзор относительно увеличения максимальной посещаемости.

20 сентября ЦСКА проведёт матч восьмого тура РПЛ с московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту на матч седьмого тура РПЛ против подмосковных «Химок».